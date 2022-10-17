خطة عمل بين مجلسي التمريض الأردني واقليم كردستان لتطوير المهن الصحية

الوكيل الاخباري - وقع أمين عام المجلس التمريضي الدكتور هاني النوافلة، ورئيس المجلس الأعلى للتخصصات الطبية في إقليم كردستان العراق الدكتورة أريانا برزنجي، ونقيب المهن الصحية في الإقليم جبار رحيم، خطة عمل لتطوير وتنظيم المهن الصحية حسب الأولويات التي يحتاجها الإقليم.



وقال النوافلة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن وفدا من المجلس زار اقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي، لتفعيل وتطوير التعاون المهني بين الجانبين، ونقل التجربة الأردنية، خاصة القطاع التمريضي والقبالة، مبينا أن الزيارة استمرت 5 أيام وجاءت بدعوة من رئيس المجلس الأعلى الكردستاني للاختصاصات الطبية، وشملت العديد من الأنشطة والاجتماعات الرسمية.

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