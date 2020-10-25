خلية الأزمة تكشف آلية الدخول برا إلى المملكة

الوكيل الإخباري - قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، اليوم الأحد، إن الحجر الإلزامي سيتوقف لسائقي الشاحنات على معبر العمري، وسوف يخضعون للفحص على المعبر الحدودي، والحجر المنزلي لمدة أسبوع.



وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن أي قادم إلى المملكة عبر الحدود البرية، سوف يسجل على المنصة، ويجري فحص PCR قبل قدومه إلى المملكة بخمسة أيام.

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وأوضح أنه سيسمح للقادمين للأردن، بالدخول عبر مركباتهم الخاصة.



وأشار إلى أنه سيتم تقييم التجربة ومن ثم يعاد النظر فيها بشكل أسبوعي، في ضوء سير العمل بالمراكز الحدودية.



وبيّن أنه بالنسبة للمستثمرين سيسمح لهم بالقدوم عبر المنافذ البرية دون التسجيل على المنصة، مؤكدا أنه سيتم إطلاق المنصة لغايات العودة برا بدءا من الثلاثاء.



