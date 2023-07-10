دائرة الأحوال المدنية تطلق تسهيلات إضافية جديدة للمقدسيين

الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة الأحوال المدنية والجوازات وبالتنسيق مع شركة البريد الأردني ودائرة قاضي القضاة تسهيلات إضافية جديدة للمقدسيين.

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وقال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، الاثنين، إن إطلاق التسهيلات الإضافية الجديدة للمقدسيين يأتي انطلاقا من التوجهات الملكية السامية الداعية دوماً للتخفيف عن المقدسيين دعماً لصمودهم وحماية الهوية العربية لمدينة القدس الشريف وتسهيلا وتخفيفا عليهم وتقديم معاملاتهم بكل سهولة ويسر.



وأضاف الفايز، أنه بموجب التسهيلات الجديدة يمكن للمقدسيين تقديم طلبات إصدار وتجديد جوازات سفرهم لدى المحكمة الشرعية في القدس الشريف دون تحديد سن معين لمقدم الطلب.



كما يمكن للمواطن الأردني الذي يحمل رقما وطنيا وقيدا مدنيا الاستفادة من التسهيلات، والتقدم لدى المحكمة الشرعية في القدس الشريف بطلب إصدار أو تسجيل للواقعات الحيوية (شهادة زواج، شهادة طلاق، شهادة ولادة، شهادة وفاة) وكذلك قبول طلب تجديد دفتر العائلة من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف.



أما بالنسبة للمواطن الأردني الذي يحمل رقما وطنيا والمتزوج من مواطنة مقدسية (تحمل هوية مقدسية) يمكنه التقدم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولأبنائه عن طريق المحكمة الشرعية في القدس الشريف.



كما تم السماح لحامل جواز السفر المؤقت "ضفة غربية" والمتزوج من مقدسية تحمل هوية مقدسية التقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصراً لدى المحكمة الشرعية في القدس الشريف، شريطة أن يكون حاملاً للهوية الفلسطينية ومثبتا على جواز السفر المؤقت الرقم الشخصي.



كما سمحت التسهيلات الإضافية للمتزوجة من مواطن مقدسي وتحمل جواز سفر مؤقت "ضفة غربية" التقدم بطلب تجديد جواز سفر لها حصرا من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف، شريطة أن تكون حاملةً للهوية الفلسطينية وأن يكون مثبتا على جواز سفرها المؤقت الرقم الشخصي.



وأضاف الفايز أن تفويض المحكمة الشرعية في القدس الشريف بقبول معاملات إصدار وتجديد جوازات السفر للمقدسيين لأن المحكمة الشرعية في القدس الشريف تعد جزءاً لا يتجزأ من تشكيل المحاكم الأردنية وتتبع للنظام القضائي الأردني وتخضع في إجراءاتها وإدارتها لأحكام القانون الأردني، مبينا أنه بإمكان المقدسيين تقديم معاملاتهم للمحكمة الشرعية في القدس أو الحضور إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات في عمّان.



وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بهدف التسهيل على المقدسيين والتخفيف عليهم.



ولفت إلى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات قامت بتدريب الموظفين في المحكمة الشرعية، واعتمادهم لقبول المعاملات التي تقدم من أصحاب العلاقة شخصياً مرفقاً بها الأوراق الثبوتية كافة، ووفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن، وبعد ذلك تقوم شركة البريد الأردني عن طريق شركائها في القدس بنقل تلك المعاملات وإيصالها إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتدقيقها والتثبت من استيفائها للشروط القانونية ليصار إلى إصدار الوثاق المطلوبة، وإعادة تسليمه للبريد الأردني لإعادتها إلى المحكمة الشرعية في القدس الشريف.



وأشاد الفايز بجهود قاضي محكمة القدس الشرعية وموظفيها من حيث تنفيذهم للتعليمات والإجراءات بدقة وإتقان كما أشاد بالجهود المميزة لشركة البريد الأردني في نقل وثائق المقدسيين والدقة في التسلم والتسليم لوثائق المقدسيين.

