الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد : زخات مطرية واجواء مائلة للبرودة ليلاً الثلاثاء

بدء برنامج "حزم اليافعين" للصم في إربد

محاضرة توعوية في إربد عن آفة المخدرات ومخاطرها

جلسة حوارية في اليرموك بعنوان "صندوق الملك عبدالله الثاني ومستقبل الشباب"

تنظيم الطاقة: 55 محطة شحن مركبات كهربائية عاملة في الأردن

الإفتاء توضح حكم المنح المقدمة من المدارس للطلبة بشرط التفوق

مدير الدفاع المدني يكرم أحد الضباط

وزارة الصحة: الإبلاغ عن 400 حالة لدغ من الأفاعي والعقارب العام الحالي

وفاة العين جمال الشوابكة خلال جلسة في مجلس الأعيان

ايعاز من مدير عام الضمان بشأن شمول عاملين بمظلة الحماية الاجتماعية

الإثنين، 28-08-2023 04:13 م

دائرة قاضي القضاة تطلق المرحلة الثانية من دورات تأهيل المقبلين على الزواج

20220705123259


الوكيل الإخباري- تطلق دائرة قاضي القضاة المرحلة الثانية من دورات تأهيل المقبلين على الزواج، اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

اضافة اعلان


وقالت الدائرة في بيان، الاثنين، إن حضور دورات تأهيل المقبلين على الزواج سيكون إلزاميًا لمنح الإذن بالزواج في حال كان أحد طرفي العقد دون سن الثامنة عشرة.


وأوضحت الدائرة أن الدورات ستعقد وجهًا لوجه يومي السبت للإناث والأحد للذكور من كل أسبوع في مبنى الدائرة للقاطنين في عمان، وفي الأماكن المخصصة للتدريب في مباني محكمتي السلط وعين الباشا الابتدائيتين الشرعيتين للقاطنين في محافظة البلقاء، وكذلك في مركز شباب الصريح التابع لوزارة الشباب للقاطنين في محافظات إربد وعجلون وجرش، وللقاطنين في المفرق في مركز شابات المفرق، وفي الزرقاء بمركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي.


وتأتي هذه الدورات إنفاذًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقًا لرسالة دائرة قاضي القضاة ودورها في تعزيز أمن المجتمع القائم على الأسر المستقرة والمؤهلة.


يشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، تم إطلاقها عام 2019 قبل جائحة كورونا، وتوقفت بسبب الجائحة، إذ تم تطوير الحقائب التدريبية خلال هذه الفترة والارتقاء بمستوى المدربين وتحسين جودة المادة العلمية، التي تتضمن محاور شرعية، ونفسية، واجتماعية، واقتصادية، وصحية، لرفع مستوى الوعي بمنظومة الحقوق والواجبات الزوجية، وإكساب المشتركين بالبرنامج مهارات التواصل الأسري الفعّال داخل الأسرة وتمكينهما من التعامل معها بالشكل الصحيح.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

الأمير مرعد يلتقي وفدا من كلية القيادة والأركان الملكية

1

بدء برنامج "حزم اليافعين" للصم في إربد

cc8498c9-منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

محاضرة توعوية في إربد عن آفة المخدرات ومخاطرها

5

جلسة حوارية في اليرموك بعنوان "صندوق الملك عبدالله الثاني ومستقبل الشباب"

25HRPsNBC0j95U3LYcwUvtxfVvNTuAwnYpgaxTw2

تنظيم الطاقة: 55 محطة شحن مركبات كهربائية عاملة في الأردن

371768691_694033619431657_1023174400320671542_n

الإفتاء توضح حكم المنح المقدمة من المدارس للطلبة بشرط التفوق