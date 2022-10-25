الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

الثلاثاء، 25-10-2022 11:15 م

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

www


الوكيل الاخباري - رأى الناطق باسم دائرة قاضي القضاة أشرف العمري، الثلاثاء، أن القبول المجتمعي للطلاق يساعد ويسهّل من عملية الطلاق، وهناك قبول اجتماعي لتكرار الزواج.

واعتبر العمري عبر قناة المملكة ، أنه لا يمكن الحديث عن ارتفاع حاد بنسب الطلاق في الأردن، وقال إن الأرقام مستقرة تقريبا، لكنها تقفز عقديا أي كل 10 أعوام.

وأوضح أن المعيار الدولي لأرقام الطلاق تقاس نسبة لعدد السكان، والمعيار الدولي 2 لكل ألف من السكان، وهي النسبة التي حصل عليها الأردن.

"المؤشر الأهم هو عدد الزيجات التي لا تستمر لأكثر من عام ونسبتها في الأردن 6% و70% منها هي طلاق قبل الزفاف"، وفق العمري.

وبلغت حالات الطلاق في الأردن خلال العام الماضي، نحو 28 ألف حالة من أصل قرابة 76 ألفَ حالة زواج، كان من بينها نحو 23% "تفريق قضائي"، والنسبة المتبقية وما تبقى من خلال محاكم التوفيقات.

وأُصدرت 20 ألفَ حُجة طلاق منها 4475 حالة طلاق رجعي، وقرابة 7 آلاف حالة طلاق قبل الزفاف، و8408 بعد الزفاف منها 685 حالة طلاق بائن بينونة كبرى، في 2021.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

10202225172151895771067

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

ww

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

1020222420037205834946

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

8202231201426310016233

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

4

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

أخبار متعلقة
1

مديرية الأمن العام والجامعة الأردنية توقعان مذكرة تفاهم في مجال السلم المجتمعي