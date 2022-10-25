دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

الوكيل الاخباري - رأى الناطق باسم دائرة قاضي القضاة أشرف العمري، الثلاثاء، أن القبول المجتمعي للطلاق يساعد ويسهّل من عملية الطلاق، وهناك قبول اجتماعي لتكرار الزواج.



واعتبر العمري عبر قناة المملكة ، أنه لا يمكن الحديث عن ارتفاع حاد بنسب الطلاق في الأردن، وقال إن الأرقام مستقرة تقريبا، لكنها تقفز عقديا أي كل 10 أعوام.



وأوضح أن المعيار الدولي لأرقام الطلاق تقاس نسبة لعدد السكان، والمعيار الدولي 2 لكل ألف من السكان، وهي النسبة التي حصل عليها الأردن.



"المؤشر الأهم هو عدد الزيجات التي لا تستمر لأكثر من عام ونسبتها في الأردن 6% و70% منها هي طلاق قبل الزفاف"، وفق العمري.



وبلغت حالات الطلاق في الأردن خلال العام الماضي، نحو 28 ألف حالة من أصل قرابة 76 ألفَ حالة زواج، كان من بينها نحو 23% "تفريق قضائي"، والنسبة المتبقية وما تبقى من خلال محاكم التوفيقات.



وأُصدرت 20 ألفَ حُجة طلاق منها 4475 حالة طلاق رجعي، وقرابة 7 آلاف حالة طلاق قبل الزفاف، و8408 بعد الزفاف منها 685 حالة طلاق بائن بينونة كبرى، في 2021.

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