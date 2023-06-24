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السبت، 24-06-2023 11:02 م

دارة المثقفين لمنتدى مغناة إربد تنظم أمسيات ثقافية وشعرية

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الوكيل الاخباري - نظمت في دارة المثقفين لمنتدى مغناة إربد، مساء اليوم السبت، أمسية شعرية بعنوان "بوح"، تجلى بها الشاعران: ناصر قواسمة ومحمد النعيمي، وذلك بحضور مجموعة من الشعراء والمثقفين والمواطنين المهتمين من محافظة إربد.

وقال رئيس دارة المثقفين، الفنان هيثم اللحام، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن دارة المثقفين أعدت مجموعة من الأمسيات الثقافية المنوعة للصيف الحالي، ومنها أمسيات موسيقية للموشحات الأندلسية تقدمها كل من الفنانة منال مساعدة وآمال فياض بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن مجموعة من الأمسيات الشعرية والنثرية والقصصية الأسبوعية المختلفة، ومنها صالون الشاعر محمد العموش الشهري، جلسات فريق شذا الروح/ عمان، إضافة الى برنامج خاص للشاعرة نبيلة حمد من عمان.

كما ستتضمن الفعاليات والأمسيات الثقافية برنامجا بعنوان: "لسانيات"، يقدمه مدير ثقافة إربد الشاعر عاقل الخوالدة، وبرنامج "روح وصلصال" للدكتورة إيمان العمري، وبرنامج "المقامات الصوتية"، للفنان محمد خير العلاونة، وبرنامج "دراسات نقدية"، يقدمه الدكتور سلطان الخضور.

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