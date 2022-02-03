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الخميس، 03-02-2022 07:26 م

دروس وعظية في مساجد مأدبا

الاوقاف


الوكيل الاخباري - بدأت مديرية أوقاف محافظة مأدبا بإعطاء دروس دينية في المساجد الكبيرة بالمحافظة لتدريس كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للإمام محمد بن قاسم الشافعي.

وقال مدير أوقاف محافظة مأدبا، الدكتور عيسى البواريد، اليوم الخميس، إن تدريس هذا الكتاب جاء بتوجيه من وزارة الأوقاف لشرح المسائل الدينية، حيث يعتبر من الكتب المعتمدة في التدريس ويتميز بسهولته في معاني الأحكام للعامة.

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