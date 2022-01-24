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الإثنين، 24-01-2022 09:23 م

أوقاف البلقاء تدعو لعدم اقتصار الوقف على بناء المساجد

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الوكيل الاخباري - دعا مدير أوقاف محافظة البلقاء الدكتور أحمد الخرابشة، اليوم الاثنين، إلى تغيير الصورة النمطية للوقف وأن لا يكون محصوراً ببناء المساجد في ظل ازدياد أعدادها في المحافظة.

وبين الخرابشة خلال تصريحات لمندوبي الصحف ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هناك 504 مساجد منتشرة في مختلف أنحاء البلقاء، حسب آخر إحصائية، منها 17 مسجداً قيد الإنشاء.

وأوضح أن هذه المساجد بعضها دون إمام، وأخرى دون مؤذن، وثالثة دون إمام ومؤذن وتخلو تماماً من الموظفين، مشيراً إلى أن هنالك إمام مسجد، و235 مؤذناً وخادماً بالإضافة إلى 51 إدارياً.

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