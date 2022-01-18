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الثلاثاء، 18-01-2022 07:45 م

محاضرة توعوية للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي في مأدبا

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الوكيل الاخباري - نفذت مؤسسة الضمان الاجتماعي فرع مأدبا، بالتشارك مع هيئة شباب كلنا الأردن اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية حول قانون الضمان الاجتماعي، للمستفيدين من البرامج التدريبية في معهد مأدبا للتدريب والتشغيل السياحي والفندقي.

وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في مأدبا، الدكتور حسن الشوابكة، إن هذه الجلسة تهدف إلى تعريف الشباب بقانون الضمان وتعديلاته التي طرأت عليه، لرفع وعي الشباب بالحقوق التأمينية وتأمين اصابات العمل الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على حقوقهم التأمينية.

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