مأدبا: بدء إجراءات إنشاء سوق نموذجي للمواشي

الوكيل الاخباري - بدأت بلدية مأدبا الكبرى بإنشاء سوق نموذجي للمواشي في المحافظة، بهدف وضع حد لمشكلة صحية وبيئية مؤرقة عانت منها المدينة، خصوصا الأحياء المجاورة ومرتادي السوق على مدار أعوام طويلة.

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وقال رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى احمد بركات الزهير إن سوق المواشي وضع على الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها البلدية للأعوام 2019 – 2021 نظرا للحاجة الملحة له كمشروع استثماري وتنموي للبلدية، وبنفس الوقت يضع حدا لمعاناة استمرت طويلا حيث كان السوق قبل سنوات وسط الأحياء السكنية، ونقل في السنوات الاخيرة الى مكان مجاور لمحطة التنقية ومكب النفايات ولا تتوفر فيه المواصفات الصحية والبيئية.



واضاف ان البلدية نجحت أخيرا بإنهاء اجراءات استملاك 55 دونما بموافقة وزارتي الزراعة والبيئة، وبهذا يكون مطابقا للمعايير البيئية والزراعية، وبلغت كلفة استملاك قطعة الارض 450 الف دينار، مولت من موازنة البلدية ومساهمة من وزارة الإدارة المحلية.



وبين الزهير أن البلدية نجحت بالحصول على منحة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) بقيمة 300 دولار( اي نحو 230 ألف دينار)، للبدء بإنشاء السوق الذي راعت البلدية في تصميمه بفكر استثماري يراعي المجتمع ويوفر فرصة استثمارية لأبناء المدينة.



ويشمل السوق بالمرحلة الاولى التي تغطى من المنحة، إنشاء ساحة عرض رئيسية لجميع مرتادي السوق وتوفير بنية تحتية كاملة من شبكة طرق تراعي ان يكون للسوق مدخل ومخرج وأسوار خارجية حول السوق لتسهيل عملية ضبطه، وتوفير مرافق عامة من وحدات صحية ومواقف ومكان مخصص للصلاة.



أما المرحلة الثانية، فتشمل إنشاء محلات تجارية لتقديم الخدمة لمرتادي السوق وتوفير عيادة بيطرية داخل السوق، بإشراف وزارة الزراعة وبيئة البلدية، وتوفير مكان لتجميع الصوف لفتح آفاق للاستثمار في هذا المجال، وإنشاء 80 حظيرة للمواشي وعرضها للتأجير من تجار المواشي، وانشاء مكتب إرشاد زراعي بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين.



واوضح الزهير ان ضمن مخططات المشروع سيتم إنشاء مركز أعلاف للمواشي وعرضه للاستثمار، فيما ستكون ساحة العرض الرئيسية مظللة بالكامل ومزودة بالطاقة الشمسية، اضافة الى ايجاد آلية لتجميع مخلفات الحيوانات واستثمارها كسماد عضوي.



ولفت الى أنه في سوق المواشي الجديد سيتم منع ظاهرة الذبح العشوائي التي يعاني منها المواطنون، لسهولة ضبط السوق، مبينا أن الذبح لن يكون إلا في مسلخ البلدية.



ويوفر السوق اكثر من 20 فرصة عمل، إضافة الى توفير سوق نموذجي للمواشي للتجار، حيث يعد سوق المواشي في مأدبا من اهم الاسواق في المملكة، نظرا للموقع المتوسط الذي تمتاز به المدينة .



واشار الزهير إلى ان مبلغ المنحة والتي تصل 230 الفا تكفي لتنفيذ المرحلة الاولى فقط، فيما تبحث البلدية عن مصدر تمويل سواء من صندوق البلدية او جذب مستثمرين، لتنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة بمرافق السوق، ليشكل مشروعا تنمويا واستثماريا في المدينة.



