دعوة لمنح كل ربة منزل مكافأة وتأمين صحي وضمان

الوكيل الإخباري - اعتبر رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل غرايبة، أن الدعوة إلى سن قانون يعتبر المرأة المتفرغة لإدارة البيت وشأن الأسرة الداخلي (امرأة عاملة) دعوة معقولة وصحيحة.

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وقال غرايبة في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك” مساء أمس الجمعة، إن المرأة المتفرغة لإدارة شؤون المنزل "تستحق مكافأة مادية ومعنوية من مؤسسات الدولة، وكذلك التأمين الصحي وطريقة عادلة في الضمان الاجتماعي ورعاية حقوق الشيخوخة… لأنها عاملة حقا، ولها دور كبير في الرعاية العاطفية والنفسية والتربوية للأطفال لا يعوض".



وبين أن "هذا جزء مهم من الأمن الوطني والتدبير الاقتصادي الكبير… لا يقل عن دور المرأة الموظفة والعاملة في أي موقع من مواقع العمل الميداني… من حيث الأهمية الإنتاجية والأثر الاجتماعي الشامل والاستقرار الأسري… وهذا يحتاج إلى إدارة ذكية من الدولة، وعناية من مؤسسات المجتمع المدني".