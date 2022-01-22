السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

بريطانيا تسجل 297 وفاة ونحو 79 ألف إصابة بفيروس كورونا

السبت، 22-01-2022 04:31 م

عمان لحوارات المستقبل تعلن عن ورقة حال القطاع الصحي

3202019191652842501853


الوكيل الإخباري - دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل لإنشاء هيئة أو مؤسسة عامة مستقلة للتأمين الصحي الاجتماعي (غير الربحي) تقوم بتوحيد انظمة وصناديق التأمين الصحي في صندوق كبير، لتقوم بشراء الخدمات من القطاع الصحي العام او الخاص.

اضافة اعلان


وقالت جماعة عمان لحوارات المستقبل اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي اعلنت خلاله عن ورقة واقع حال القطاع الصحي الأردني، إن هدف الوصول إلى نظام صحي يوفر تغطية صحية شاملة يتطلب اتخاذ خطوات أهمها: توحيد النظام الصحي، ومراقبة نوعية الخدمات المقدمة وجودة الاداء، بما يضمن التوزيع العادل للإنفاق والوصول المتساوي للخدمة الصحية لكل المواطنين.


كما دعت الجماعة إلى تعزيز الرعاية الصحية الثانوية من خلال دعم وتحسين إدارة الموارد البشرية، واستقطاب الكوادر الصحية، والاحتفاظ بالمؤهلة، وتعديل نظام الخدمة المدنية للفئات الصحية بشكل عام والاطباء بشكل خاص.


وطالبت بتحسين البرامج التدريبية للكوادر الصحية، واستحداث برامج الإقامة المشتركة بين القطاعات، وتطوير المعرفة والمهارات للعاملين في المجال الصحي، وتفعيل نظام التطوير المهني المستمر، وتعزيز الرقابة الدوائية والصيدلانية وتحسين البنية التحتية للمستشفيات.


وحثت الجماعة على دعم السياحة العلاجية من خلال تنظيمها وزيادة استقطاب المرضى، وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الخدمات، ودراسة مدى رضا مرضى السياحة العلاجية عن الخدمة المقدمة لهم.


وتطرقت الجماعة إلى التحديات التي يواجهها القطاع الدوائي، منها ارتفاع نسبة الهدر في الأدوية لغياب سياسات ترشيد استهلاك الأدوية وقلة الأدوات اللازمة لتقدير الاحتياجات بدقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

120221318717478086894

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

thumbs_b_c_9034ddc096f7d95191f0e3ca8aee99cf

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

f

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

12022229957983761276

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

أخبار متعلقة
1305870تمريض-1

الطراونة يتحدث عن مشاكل القطاع الصحي في الأردن.. ضعف التنسيق وتسرب الكفاءات أبرزها

main_image6005372b5416d

التأمين الصحي المدني: 1.388 مليون مؤمن عليه في المملكة

sUvxnF71HpqFurihdDzzuASeHGT5qcqmeuW8YGe0

79 مليون دينار لتوسيع مظلة التأمين الصحي العام الحالي

2M6A5201-scaled

الرحاحلة: التأمين الصحي المقدم من الضمان الاجتماعي سيرى النور العام الحالي

Nuclear-Cooling-Towers

الحكومة تخصص 463 ألف دينار لمشروع إنشاء و تشغيل المفاعل النووي

0L5A8806

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء