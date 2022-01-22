عمان لحوارات المستقبل تعلن عن ورقة حال القطاع الصحي

الوكيل الإخباري - دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل لإنشاء هيئة أو مؤسسة عامة مستقلة للتأمين الصحي الاجتماعي (غير الربحي) تقوم بتوحيد انظمة وصناديق التأمين الصحي في صندوق كبير، لتقوم بشراء الخدمات من القطاع الصحي العام او الخاص.

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وقالت جماعة عمان لحوارات المستقبل اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي اعلنت خلاله عن ورقة واقع حال القطاع الصحي الأردني، إن هدف الوصول إلى نظام صحي يوفر تغطية صحية شاملة يتطلب اتخاذ خطوات أهمها: توحيد النظام الصحي، ومراقبة نوعية الخدمات المقدمة وجودة الاداء، بما يضمن التوزيع العادل للإنفاق والوصول المتساوي للخدمة الصحية لكل المواطنين.



كما دعت الجماعة إلى تعزيز الرعاية الصحية الثانوية من خلال دعم وتحسين إدارة الموارد البشرية، واستقطاب الكوادر الصحية، والاحتفاظ بالمؤهلة، وتعديل نظام الخدمة المدنية للفئات الصحية بشكل عام والاطباء بشكل خاص.



وطالبت بتحسين البرامج التدريبية للكوادر الصحية، واستحداث برامج الإقامة المشتركة بين القطاعات، وتطوير المعرفة والمهارات للعاملين في المجال الصحي، وتفعيل نظام التطوير المهني المستمر، وتعزيز الرقابة الدوائية والصيدلانية وتحسين البنية التحتية للمستشفيات.



وحثت الجماعة على دعم السياحة العلاجية من خلال تنظيمها وزيادة استقطاب المرضى، وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الخدمات، ودراسة مدى رضا مرضى السياحة العلاجية عن الخدمة المقدمة لهم.



وتطرقت الجماعة إلى التحديات التي يواجهها القطاع الدوائي، منها ارتفاع نسبة الهدر في الأدوية لغياب سياسات ترشيد استهلاك الأدوية وقلة الأدوات اللازمة لتقدير الاحتياجات بدقة.