الخميس 09-02-2023
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الخميس، 09-02-2023 09:19 ص

دهس شخص قبل دوار المدينة الطبية في عمّان

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الوكيل الإخباري - قال الملازم محمد الدروبي من غرفة عمليات ادارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم، مع حادث دهس قبل دوار المدينة الطبية، في عمان، وتم نقل المصاب الى المستشفى.

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وأشار إلى أنه تبين أن السائق غير مرخص ، وتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه.


وأضاف الدروبي خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مع حادث صدم مركبة بعد جسر الارسال بعد أن فتح ( غطاء المحرك ) وتكسر الزجاج الامامي للمركبة، ما أفقد السائق السيطرة، إلى أن اصطدم بحاجز اسمنتي على الطريق.


واشار الى انه لم يرد أي ملاحظات حول انجماد الطرقات منذ ساعات الصباح الباكر. 


 




 

 


 

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