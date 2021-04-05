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الإثنين، 05-04-2021 07:12 م

دودين لـ الوكيل : اعادة فتح المساجد لاداء صلوات المغرب والعشاء والفجر تعتمد على الوضع الوبائي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين ان اية قرارات جديدة بشأن اعادة فتح المساجد امام المصلين لاداء صلاة "المغرب والعشاء والفجر" في وقت الحظر الجزئي سيراً على الاقدام ، تعتمد على تطورات الوضع الوبائي . 
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 واشار دودين في تصريح لموقع الوكيل الاخباري اننا كنّا نأمل ان تستمر النسبة الايجابية بفحوصات كورونا بالانخفاض ولكنها عادت للارتفاع منذ يومين بكل اسف .

وكانت وسائل اعلامية تحدثت اليوم عن توجه حكومي بالسماح للمواطنين بأداء صلاة "المغرب والعشاء والفجر" سيراً على الأقدام . 

 




 

 


 

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