دودين لـ الوكيل : اعادة فتح المساجد لاداء صلوات المغرب والعشاء والفجر تعتمد على الوضع الوبائي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين ان اية قرارات جديدة بشأن اعادة فتح المساجد امام المصلين لاداء صلاة "المغرب والعشاء والفجر" في وقت الحظر الجزئي سيراً على الاقدام ، تعتمد على تطورات الوضع الوبائي .واشار دودين في تصريح لموقع الوكيل الاخباري اننا كنّا نأمل ان تستمر النسبة الايجابية بفحوصات كورونا بالانخفاض ولكنها عادت للارتفاع منذ يومين بكل اسف .وكانت وسائل اعلامية تحدثت اليوم عن توجه حكومي بالسماح للمواطنين بأداء صلاة "المغرب والعشاء والفجر" سيراً على الأقدام .