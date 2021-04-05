دودين لـ الوكيل : اعادة فتح المساجد لاداء صلوات المغرب والعشاء والفجر تعتمد على الوضع الوبائي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين ان اية قرارات جديدة بشأن اعادة فتح المساجد امام المصلين لاداء صلاة "المغرب والعشاء والفجر" في وقت الحظر الجزئي سيراً على الاقدام ، تعتمد على تطورات الوضع الوبائي . اضافة اعلان
واشار دودين في تصريح لموقع الوكيل الاخباري اننا كنّا نأمل ان تستمر النسبة الايجابية بفحوصات كورونا بالانخفاض ولكنها عادت للارتفاع منذ يومين بكل اسف .
وكانت وسائل اعلامية تحدثت اليوم عن توجه حكومي بالسماح للمواطنين بأداء صلاة "المغرب والعشاء والفجر" سيراً على الأقدام .