الكشف عن خطة حكومية ستساعد بفتح قطاعات بأكملها في الاردن

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، الأربعاء، إن الوضع من الناحية النفسية والاقتصادية والاجتماعية صعب والمزاج مكفهر ومحتقن.وأضاف دودين خلال مقابلة له مع برنامج “هذا المساء”، الذي يبث عبر التلفزيون الأردني أن أزمة كورونا عمقت من جراحنا الاقتصادية، مبينا أنه لولا أوامر الدفاع لعاد عاملون في القطاع الخاص إلى بيوتهم.وأكد دودين أن هناك 27 وحدة مخصصة لتطعيم العاملين في المنشآت وسيتم رفعها إلى 125 وحدة متنقلة، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد بفتح قطاعات بأكملها.