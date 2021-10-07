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الخميس، 07-10-2021 06:57 م

دودين يقترح تفعيل قوانين لحذف المحتوى المخالف عن التواصل الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين حفل تكريم الفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصّحفي، والزملاء الذين مضى على انتسابهم لنقابة الصحفيين الأردنيين 25 عاماً.

وأشاد دودين، خلال كلمته في الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في مقر النقابة، بجهود نقابة الصحفيين الأردنيين، وحرصها على استدامة جائزة الحسين للإبداع الصحفي، قائلًا:" هذه الجائزة هي شرف لكلِ من يحملها، لأنها تحمل اسم الراحلِ الكبيرِ الحسينِ بنِ طلال فهي امتداد لإرث عظيم، وحاضرٍ مستنيرٍ، يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يؤكد دوماً على أهمية دورِ الإعلام المسؤول في تنمية المجتمعات ورقيها".

وأكد أن الحكومة دأبت منذ شهر آذار الماضي على وضع رؤية تطويرية لقطاعِ الإعلام والاتصال، تأخذ بعينِ الاعتبارِ مستجدات العصرِ، وتعزز عمليات الاتصال الحكوميِ، وتمكن وسائل الإعلام العمومية، وتطور التشريعات والهياكل الناظمة للعملِ الإعلامي.

وبين دودين أن هذه الرؤية تشملُ إنشاءَ صندوقٍ لدعمِ المحتوى الإعلامي، تُخصَّصُ لهُ روافد مالية من مؤسّسات القطاع الخاص الكُبرى، من قبيل مساهمتها في المسؤوليةِ الاجتماعيّةِ، وجزء من قيمةِ الإعلاناتِ الحكوميّةِ والقضائيّة، التي قطعت الحكومة شوطاً طويلاً في وضع حلولٍ مستدامةٍ بشأنِها، "بحيث يذهبُ ريعُها بعدالةٍ إلى جميعِ الشّركاءِ، وتستفيدُ منه بشكلٍ خاصٍ الصُّحفُ الورقيّةُ كجزءٍ مستدامٍ لحل أزمتها الماليّة، ووفق آليّة جديدةٍ للتحصيلِ بالتّعاون مع وزارة الماليّة".

وأضاف دودين أن إنشاء صندوق لدعم المحتوى الإعلامي ترجم علاقات التعاون المثمر والشراكة الحقيقية بين الحكومة ونقابةِ الصحفيين الأردنيين من جهة، ولجنة التوجه الوطني النيابية من جهة أخرى، مؤكداً حرص الحكومة على الاستمرار بهذا التعاونِ، وهذه الشراكة، إلى حينِ بلورة الحلول فعلياً على أرضِ الواقع.

كما أشار إلى الاقتراح الذي قدمه الأردن في مجلس وزراءِ الإعلامِ العرب، الذي انعقدَ في القاهرة خلال العام الحالي، والذي يهدف إلى تأطيرِ العلاقةِ القانونيّةِ مع شركاتِ الإعلامِ الدوليّةِ ومنصّاتها وتطبيقاتها، من خلال آليّاتِ العملِ العربيِ المشترك، وأسوةً ببعضِ التجاربِ العالميّةِ الناجحة، وذلك من خلال وضعَ استراتيجيّةٍ موحدة للتعاملِ مع جميعِ شركاتِ الإعلامِ الدوليةِ لإيجادِ آليّةٍ لتعويضِ وسائلِ الإعلامِ العربيةِ المنتجةِ للمحتوى الإخباري عنِ الربحِ الماليِ الفائت، الذي يذهبُ إلى شركاتِ ومحركاتِ البحثِ العملاقة.

كما يتضمن المقترح - وفق دودين- وضع وتفعيل قوانين محلية ملزمة، تضمن سرعة استجابةِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِ في حذفِ المحتوى المخالِفِ للقوانينِ الوطنيةِ مثل: الحضِّ على العنفِ والكراهيةِ والتفرِقة والتمييزِ على أسسٍ عنصريّةٍ أو جندريّةٍ، إضافةً إلى الأخبارِ الكاذبة والمُضَّلِلَةِ.

ونوه دودين إلى أن هذا المقترح لقي ترحيباً من وزراءِ الإعلامِ العرب، وتمَّ البدءُ بالإجراءاتِ الفعليّةِ لتنفيذهِ، من خلال تشكيلُ لجنةٍ عربيةٍ برئاسةِ المملكةِ الأردنيّةِ الهاشميّةِ لوضعِ الإطارِ التنظيمي والاستراتيجي للإعلامِ الإلكتروني.

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