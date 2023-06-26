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دورة تدريبية في الحساب الذهني بمركز شابات جديتا

الإثنين، 26-06-2023 05:39 م

دورة تدريبية في الحساب الذهني بمركز شابات جديتا

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الوكيل الاخباري - أختتمت في مركز شابات جديتا التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الاثنين، فعاليات دورة تدريبية في الحساب الذهني، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (12- 17 عاما).

وتحدثت المدربة دعاء بني ملحم، عن مفهوم الحساب الذهني، وكيفية تعلم أساسياته دون استخدام الورقة والقلم، والاستراتيجيات المستخدمة فيه، وفوائده خاصة تنشيط الدماغ، وإجراء العمليات الحسابي دون إستخدام الآلات الحاسبة.

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