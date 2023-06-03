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السبت، 03-06-2023 05:45 م

معسكر صحي عن التغذية السليمة بمركز شابات الوسطية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية غربي اربد، اليوم السبت، معسكراً صحياً بعنوان " التغذية السليمة "، بمشاركة مجموعة من الفتيات عضوات المركز .

وأكدت المحاضرة دانيا المحمود، أهمية رفع مستوى الوعي لدى المشاركات بضرورة اتباع الأنماط الغذائية الصحية، مستعرضة مفهوم الغذاء الصحي، بدءا من الهرم الغذائي ومحتوياته والتركيز على بعض المواد الغذائية المفيدة، ووسائل التخلص من السمنة طبياً وغذائياً .

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