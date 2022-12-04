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الأحد، 04-12-2022 09:40 م

دورة تدريبية في تربية بصيرا حول حماية الأطفال من العنف

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم في لواء بصيرا، دورة تدريبية حول دليل إجراءات برنامج "بناء قدرات معلمي ومرشدي المدارس في مجال حماية الأطفال من العنف والإساءة والتنمر الإلكتروني".

وقال مدير تربية بصيرا المهندس ياسين الشقيرات في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الدورة التي أقيمت في قاعة مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة، استهدفت المرشدين التربويين ومنسقي مجالس البيئة المدرسية الآمنة؛ بهدف تحسين وتطوير نوعية الخدمات الإرشادية المقدمة للطلبة في المدارس لحمايتهم ووقايتهم من الإساءة والإيذاء والعنف مدرسياً وأسرياً.

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