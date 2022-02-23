دورة حول التعلم المتسارع بجمعية التكافل الخيرية بالنعيمة

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية التكافل الخيرية في بلدة النعيمة، دورة تدريب حول التعلم المتسارع الذي تنفذه مؤسسة نهر الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).



ويأتي هذا التدريب الذي سيستمر لثلاثة أيام بمشاركة 21 مشاركا من ميسري خدمات دعم التعلم في مراكز مكاني، بهدف دعم المنهاج الجديد الخاص بالتعلم المتسارع لتكثيف عملية التعلم وتغطية الفاقد التعليمي لدى الأطفال الملتحقين ببرامج مراكز مكاني مع التركيز على تعليم القراءة والكتابة وسير الطفل وفقا لصفه الحقيقي بعد تغطية الفاقد التعليمي الذي يحتاجه من الصفوف السابقة.

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