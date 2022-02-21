دورة حول الزراعة الذكية بالبلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية والشبكة الإسلامية لإدارة وتنمية مصادر المياه دورة تدريبية بعنوان" الزراعة الذكية ".



واوضحت عميدة كلية الزراعة التكنولوجية الدكتورة أمل العبادي وفق بيان اليوم، أن الورشة تتضمن مناقشة أربعة محاور رئيسية هي التكيف مع التغير المناخي باستخدام الزراعة الذكية مناخيا والزراعة الذكية باستخدام انترنت الأشياء وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في الزراعة بالإضافة إلى الزراعة المستدامة.

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