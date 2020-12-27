دير أبي سعيد: تُجار وأصحاب بسطات يعتدون على الأرصفة وسط عدم جدوى المخالفات

الوكيل الاخباري - شكا مواطنون في دير أبي سعيد بلواء الكورة من تعديات أصحاب محال تجارية وبائعي بسطات الخضار على الأرصفة وسعة الشارع العام في البلدة، ما يعيق حركة المشاة والمركبات على حد سواء جراء الفوضى التنظيمية داخل الوسط التجاري.

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وقال مواطنون، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ظاهرة تعدي أصحاب المحال التجارية والبسطات على الأرصفة وحرم الشارع العام مشكلة قديمة تستدعي وضع حلول جذرية لها، لافتين إلى أن حملات إزالة تلك الاعتداءات من قبل البلدية والجهات المعنية خلال سنوات سابقة كانت إجراءات آنية ما تلبث بعدها أن تعود الأمور إلى سابق عهدها.



وأشار المواطن، أحمد بني يونس، أن المشاة والمركبات يواجهون صعوبة في سلوك الشارع العام وسط دير أبي سعيد التجاري، جراء التعديات على الأرصفة والاستيلاء على أجزاء من الطريق من قبل أصحاب البسطات والمحال التجارية ببضائع مختلفة، مشيراً إلى أن المنطقة التجارية باتت تشهد فلتاناً تنظيمياً، ما يتطلب معالجة فورية.



وبين المواطن، عبد الله الشريدة، أن المواطنين باتوا يواجهون صعوبة في المرور من الطريق العام، عدا عن ما تسببه مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة المتجولون من إزعاج، داعياً إلى السيطرة على تلك الظاهرة والحد منها حفاظاً على حقوق المواطنين بالمسير على الأرصفة والطريق العام وممارسة التسوق بشكل يسر.



وقال رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة، إبراهيم الأعيدة، إن البلدية تقوم من خلال كوادرها بتوجيه عشرات المخالفات الشهرية لأصحاب المحلات التجارية المعتدية على الأرصفة والشارع العام، لافتاً إلى تنظيم عدة حملات لإزالة تلك التعديات بالتعاون مع الأجهزة المعنية إلا أن الأمور تعود إلى ما كانت عليه بعد أيام من تلك الحملات.



وبين الأعيدة أن البلدية تدرك أحقية المواطنين بالأرصفة وحرم الشارع العام، مؤكداً ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإزالة الاعتداءات من قبل أصحاب المحال التجارية أو البسطات المتنقلة، لافتاً إلى عدم جدوى توجيه المخالفات واستيفاء الغرامات من المخالفين.



