ديوان الخدمة: الاستثناءات في تعيين الحالات الإنسانية يتم وفق تعليمات محددة

الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن الاستثناءات في تعيين الحالات الإنسانية تتم وفق تعليمات محددة ومنظمة، ولا يمكن تجاوزها.

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وبين الناصر، خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية، مع ديوان الخدمة، لبحث التعيينات في المؤسسات الحكومية، أنه تم تقسيم الحالات الإنسانية لقوائم مختلفة، وحسب المحافظات، ضمن أسس محددة يتبعها ديوان الخدمة أبرزها الأقدمية.



وطالب العديد من أعضاء مجلس النواب، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بيان تفصيلي لجميع الاستثناءات الممنوحة من قبل الديوان للتعيينات في مختلف المؤسسات.