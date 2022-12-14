الأربعاء 14-12-2022
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يستقر ويترقب قرار الفيدرالي

اجتماع عاجل في مجلس الوزراء

المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الكرك وحجز حفارة في المفرق - صور

الجغبير: 1200 حاوية عالقة بالعقبة و750 حاوية تنتظر النقل و 40 مصنعا توقف عن الإنتاج بسبب الإضراب

وزيرة التنمية: قيمة معونة الشتاء تختلف من اسرة لأخرى والصرف نهاية الشهر الحالي

الملك: حماية ورعاية المقدسات واجب ديني وتاريخي

إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

جامعة الحسين بن طلال تقرر تحويل التعليم عن بُعد حتى إشعار آخر

بدء امتحانات تكميلية التوجيهي في 27 كانون أول الحالي

ديوان الخدمة: الاستثناءات في تعيين الحالات الإنسانية يتم وفق تعليمات محددة

الأربعاء، 14-12-2022 02:17 م

ديوان الخدمة: الاستثناءات في تعيين الحالات الإنسانية يتم وفق تعليمات محددة

122022871847189134182


الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن الاستثناءات في تعيين الحالات الإنسانية تتم وفق تعليمات محددة ومنظمة، ولا يمكن تجاوزها.

اضافة اعلان


وبين الناصر، خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية، مع ديوان الخدمة، لبحث التعيينات في المؤسسات الحكومية، أنه تم تقسيم الحالات الإنسانية لقوائم مختلفة، وحسب المحافظات، ضمن أسس محددة يتبعها ديوان الخدمة أبرزها الأقدمية.

وطالب العديد من أعضاء مجلس النواب، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بيان تفصيلي لجميع الاستثناءات الممنوحة من قبل الديوان للتعيينات في مختلف المؤسسات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1671019755078 (1)

الوطني لشؤون الأسرة يطلق تطبيق أسرتي الخاص بالطفولة

مبنى رئاسة الوزراء

اجتماع عاجل في مجلس الوزراء

319673239_532396905274755_5130002387236898462_n

المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الكرك وحجز حفارة في المفرق - صور

1671019577073

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات الكونغو

6399c08e9cad6

الجغبير: 1200 حاوية عالقة بالعقبة و750 حاوية تنتظر النقل و 40 مصنعا توقف عن الإنتاج بسبب الإضراب

1671019910642

الذكرى 37 لرحيل القاضي الطراونة تصادف غدا

أخبار متعلقة
FjHokgxWQAInF0c

الخصاونة يرعى إطلاق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي

82022613146451758984

ديوان الخدمة يدعو اوائل الأفواج الجامعية لإجراء المقابلات لغايات التعيين - أسماء

فرص عمل

ديوان الخدمة المدنية يُعلن عن توفر وظائف - تفاصيل

628b689c64fa0

وظائف شاغرة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية - رابط التقديم

333-7

وظائف شاغرة في بلديتي السرو والجيزة

9627_2

وظائف شاغرة في جامعة البلقاء التطبيقية - تفاصيل