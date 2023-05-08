ديوان الخدمة يعلن اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي - اسماء



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلن ديوان الخدمة المدنية اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتــاريخ 13-4-2023 وفقا للاعلان المنشور سابقا .



وتاليا الاسماء :





المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

وظيفة مدير وحدة الاتصال والاعلام والعلاقات الدولية

الاسم

جمال ابراهيم عبد الهادي اشتيوي

زايد عيادة سلامة الدخيل

زكريا حسن ابراهيم الغول

عدنان محمود عبد الله برية

ياسمين فؤاد احمد الموسى ولويل

وظيفة اداري أول مشتريات

الاسم

اسلام عقيل زهدي عبد الرازق

امجد محمد ابراهيم سليمان

حسين سامي سعود الفايز

رفاد محمد فائق سعيد الخصاونه

طارق عارف سيران الزيود

عمار عبدالفتاح سعيد جادالله

محمد عصام توفيق البيروتي

وسيم هارون إسماعيل ابوشقرة

ولاء محمد عبدربة العكايلة

وظيفة اعلامي أول

الاسم

احمد علي عايد الشرعه

اسلام مصطفى محمود ملكاوي

حنين ايهاب مصباح الظاهر

زينب عواد حماد الفقير

سبأ علي سليمان السكر

سلام حسين يوسف الخطيب

ضرار علي محمود الشبول

مالك ظاهر نايل المقابلة

مصطفى يوسف مصطفى صوالحه

هيا عرب خليل عرفات

وظيفة مبرمج أول

الاسم

راني سليم حسن العمري

وظيفة باحث مساعد

الاسم

العنود ابراهيم عبدالرزاق ابوالعز

ايمان سليم ايوب علي حسين

بسمه برهم احمد الزعارير

سرى خالد عبدالله نشوان

عبير ماهر فواز فياض

غنى معن فؤاد الخصاونه

غيداء معين ناجي معابرة

فرات خالد عبدالمهدى النوايسه

منى درويش محمود حرابي

نور ضيف الله جودت المناصير

وظيفة طبيب بيطري

الاسم

عماد جمعه محمود البياري

محمد احمد عبدالهادي خشان

محمد عبدالحليم عبدالكريم ابودلبوح

وظيفة مساعد الأمين العام للشؤون الفنية

الاسم

علاء خليل عبدالفتاح حمدالله

منال محموج عبدالله علي حسين

وظيفة فني شبكات رئيسي

الاسم

اسحق حسن عبد العزيز الحريبات

ايمان روحي عبدالكريم الريماوي

خالد صالح مسلم القضاة

خالد يوسف غالب الدهني

زيد جميل حنا ايوب

سعيد مصطفى عبد الهادي الدوخ

شرف عبد السلام علي أبو عيسى

علاء ماجد موسى عتوم

علي ابراهيم محمود زبن

عمر هاني محمد الضرغام

فادي منصور يوسف الشوابكه

محمد ماهر نايف عبدالكريم

محمد يوسف مسلم دعاس

يوسف خالد محمد العزه

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