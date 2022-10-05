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الأربعاء، 05-10-2022 07:04 م

ديوان المحاسبة يستحدث شعبة لتلقي الشكاوى

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الوكيل الاخباري - استحدث ديوان المحاسبة، شعبة جديدة تعنى بمتابعة الشكاوى والملاحظات التي ترد إليه، ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الديوان.

وقال رئيس الديوان عاصم حداد في بيان، اليوم الأربعاء، إن استحداث الشعبة يأتي في إطار حرص الديوان على تعزيز دوره الرقابي من خلال رفع مستوى تواصله مع المجتمع المحلي والمؤسسات الإعلامية والجهات الخاضعة لرقابته للإبلاغ عن أي تجاوز على المال العام، واستجابة لما ورد في الورقة النقاشية الملكية السادسة، التي تناولت تحسين أداء أجهزة الدولة ومحاربة الفساد للحفاظ على المال العام.

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