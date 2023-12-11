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الإثنين، 11-12-2023 06:12 م

ديوان المحاسبة يشارك بمؤتمر السياسات والحوكمة في أوقات الأزمات

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الوكيل الاخباري - شارك ديوان المحاسبة، في أعمال المؤتمر الدولي المشترك الذي عقدته شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة، ورابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط ، بعنوان "السياسات والحوكمة والقيادة في أوقات الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وحضر رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، كمتحدّث رئيس في أعمال الجلسة النقاشية الرابعة للمؤتمر، والمتعلقة بكيفية اسهام الرقابة والتدقيق في تعزيز المساءلة والحوكمة والإدارة العامة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والباحثين والخبراء والمهتمين.

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