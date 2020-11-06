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الجمعة، 06-11-2020 08:36 م

ذيابات: لا يوجد لدينا قسم لاستقبال مرضى كورونا

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الوكيل الإخباري - أكد مدير مستشفى الرمثا الحكومي الدكتور عبد العزيز ذيابات أنه لا يوجد قسم في المستشفى لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.

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وقال الدكتور ذيابات مساء اليوم الجمعة، إن القسم الموجود هو فقط لتقييم حالات مرضى الجهاز التنفسي وليس للمصابين بفيروس كورونا، مؤكداً أنه لاتوجد اي حالات مصابة بفيروس كورونا في مستشفى الرمثا الحكومي.


ودعا المواطنين وعند الشعور بأعراض فيروس كورونا الى الاتصال بمديرية الدفاع المدني لنقلهم الى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي او الى مستشفى الاميرة بسمة، حيث يوجد هناك اقسام مخصصة للمصابين بالفيروس، لافتا الى ان علاجهم هناك على نفقة وزارة الصحة( مجاني).


 




 

 


 

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