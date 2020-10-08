وزارة الصحة تعلن تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيلالإصابات والشفاء والفحوصات:-سُجِّلت (1317) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:-(1312) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:(895) في محافظة العاصمة عمّان.102)) في محافظة الزرقاء. (213) في محافظة الكرك.(27) في محافظة البلقاء.(16) في محافظة إربد، منها (4) في الرمثا.(11) في محافظة معان.(8) في محافظة جرش.(7) في محافظة عجلون. (11) في محافظة العقبة.(9) في محافظة مأدبا.(7) في محافظة الطفيلة.(6) في محافظة المفرق.(5) حالات خارجيّة، بين القادمين من خارج المملكة.-وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (21517) حالة.-سُجّلت (13) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (144) حالات.-سُجّلت (202) حالة شفاء هذا اليوم، (37) في مستشفى الأمير حمزة، و(140) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(11) في مستشفى الملكة علياء، و(14) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.-تمّ إجراء (20399) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1371511) فحصاً.