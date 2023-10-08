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الأحد، 08-10-2023 07:20 ص

رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

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الوكيل الاخباري - أعلنت رئاسة الوزراء عن توفر شاغر وظيفتي مستشار في ديوان التشريع والراي ، فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الإلكتروني على موقع رئاسة الوزراء (هنا)

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وأضافت "يجب أن يرفق المتقدم مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة، وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للأوراق الثبوتية المطلوبة. "


علما بأنه سيتم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء وديوان التشريع والراي اعتباراً من تاريخ 2023/10/8 ولغاية 2023/10/14.

 




 




 

 


 

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