رئيس اتحاد الجمعيات يبحث آليات تعزيز العمل الخيري بالمفرق

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، الدكتور عاطف عضيبات دور الاتحادات والجمعيات في خدمة مجتمعاتها المحلية.



وأضاف خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية في المفرق لبحث آلية تعزيز العمل الخيري والتطوعي والإنساني بما يخدم المجتمع ويعود عليهم بالنفع والفائدة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد من أجل تعزيز العمل التطوعي والاجتماعي والخيري.

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