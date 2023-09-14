الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

ملياردير روسي: عودة تدريجية للأموال الروسية المستثمرة في الغرب

معرض للحرف والصناعات اليدوية في مادبا

4 أردنيين يحصلون أعلى العلامات بامتحان مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة

اختتام المخيم الذهبي لمشاركات جائزة الحسن للشباب

وزير الأوقاف يُعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم تزور جامعة الأميرة سمية

تحويلات مرورية على طريق عمّان الزرقاء - أسماء المناطق

الخصاونة يترأَّس اجتماعاً ويصدر توجيهات للحفاظ على سلامة المواطنين

الامن العام : هذا ما فعله سائق تاكسي مع سائحة ايرلندية ؟ - صورة

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

الخميس، 14-09-2023 03:35 م

رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم تزور جامعة الأميرة سمية

445



الوكيل الاخباري - بحثت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، ورئيس الأكاديمية العالمية للعلوم في الدول النامية التابعة لليونسكو الدكتورة قريشة عبد الكريم، سُبل تعزيز استخدام العلوم والتكنولوجيا لتحسين الحياة، والاستجابة لاحتياجات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس استعرضت أبو الهيجاء خلال الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، وأعضاء مجلس العمداء، مسيرة تميز الجامعة وما حققته من إنجازات في مختلف الحقول الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية الخاصة بطلبة الجامعة، مؤكدة حرص الجامعة على تعزيز التعاون والانفتاح على مؤسسات المجتمع الدولي وبما يسهم النهضة العلمية والبحثية والابتكار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-09-14 at 4.45.25 PM

ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج وبرك

5

معرض للحرف والصناعات اليدوية في مادبا

F72101A1-637E-4BAF-9D08-AAF284855082

4 أردنيين يحصلون أعلى العلامات بامتحان مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة

1

اختتام المخيم الذهبي لمشاركات جائزة الحسن للشباب

9b9379c14c6c30e0551048ba5ffe6f88

العقبة الخاصة تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

0L5A1367 - Copy

البلقاء ثالث منتج لزيت الزيتون البعلي بالمملكة

أخبار متعلقة
2

بحث التعاون بين جامعة الحسين بن طلال ونقابة الأطباء

eee

جامعتا الأميرة سمية وبوردو الأميركية تبحثان التعاون

YY

حوارية في العلوم والتكنولوجيا حول العمل الحزبي في منظور الشباب