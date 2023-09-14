رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم تزور جامعة الأميرة سمية



الوكيل الاخباري - بحثت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، ورئيس الأكاديمية العالمية للعلوم في الدول النامية التابعة لليونسكو الدكتورة قريشة عبد الكريم، سُبل تعزيز استخدام العلوم والتكنولوجيا لتحسين الحياة، والاستجابة لاحتياجات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا.



وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس استعرضت أبو الهيجاء خلال الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، وأعضاء مجلس العمداء، مسيرة تميز الجامعة وما حققته من إنجازات في مختلف الحقول الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية الخاصة بطلبة الجامعة، مؤكدة حرص الجامعة على تعزيز التعاون والانفتاح على مؤسسات المجتمع الدولي وبما يسهم النهضة العلمية والبحثية والابتكار.

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