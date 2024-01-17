رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات أكاديمية وإعلامية

الوكيل الاخباري - أكدت فعاليات أكاديمية وإعلامية وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ومساندتهم لجهود جلالته المتواصلة لوقف ما يشهد قطاع غزة من عدوان إسرائيلي سافر، وما تتعرض له مناطق الضفة الغربية من انتهاكات وإجراءات إسرائيلية تعسفية.



وقالوا إن رؤى جلالة الملك الإستشرافية ومواقفه وجهوده، الدولية والإقليمية، الدؤوبة، أيقظت الضمير العالمي، تجاه ما يعاني منه الأشقاء الفلسطينيين من ظلم واستبداد من قبل الإحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أساتذة من جامعات رسمية وخاصة، وأعضاء من مجموعة (بلكي الإخبارية)، في لقاءين منفصلين، عقدا في الديوان الملكي الهاشمي.



وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان ولا زال وسيبقى، ثابت على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، ويواصل جهوده لرفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم لنيل حقوقهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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