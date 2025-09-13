ضبط موقع إنتاج أجبان غير مرخص وإتلاف 5 أطنان من الأجبان المتعفنة

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، موقعا غير مرخّص في عمان، ينتج أجبانا بيضاء ضمن ظروف صحية سيئة، ويحتوي على منتجات متعفنة ووجود حشرات.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي، إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية (5 أطنان) ، وإغلاق الموقع بالشمع الأحمر، وتحويل أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة.



وأكّدت استمرار حملاتها الرقابية؛ لضمان غذاء آمن وسليم للمواطن، مهيبة بالمواطنين شراء مثل هذه المنتجات من المصادر المرخصة والموثوقة.



ودعت المؤسسة، للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected]، و "الواتساب" على الرقم 0795632000.