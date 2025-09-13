السبت 2025-09-13 07:49 م
 

ضبط موقع إنتاج أجبان غير مرخص وإتلاف 5 أطنان من الأجبان المتعفنة

اجبان
اجبان
 
السبت، 13-09-2025 06:36 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، موقعا غير مرخّص في عمان، ينتج أجبانا بيضاء ضمن ظروف صحية سيئة، ويحتوي على منتجات متعفنة ووجود حشرات.

اضافة اعلان


وأشارت المؤسسة في بيان صحفي، إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية (5 أطنان) ، وإغلاق الموقع بالشمع الأحمر، وتحويل أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة.


وأكّدت استمرار حملاتها الرقابية؛ لضمان غذاء آمن وسليم للمواطن، مهيبة بالمواطنين شراء مثل هذه المنتجات من المصادر المرخصة والموثوقة.


ودعت المؤسسة، للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected]، و "الواتساب" على الرقم 0795632000.

 


Image1_9202513183320555477549.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البترا

أخبار محلية البترا تستضيف الحافلة الموسيقية العُمانية "بوهو فان"

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

فرصة لربح 5 سيارات MG5 Facelift 2025

أخبار الشركات شركة العلاونة للصرافة تطلق حملة كبرى بالشراكة مع شركة الفائقة الدولية (GKS) الوكيل الحصري لعلامة MG في الأردن

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد المرحلة الثالثة من "تطوير أحياء عمان"

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1191 حادثا خلال 24 ساعة

شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": أكثر من 8664 شاحنة مساعدات مرسلة لقطاع غزة رغم المعيقات

اجبان

أخبار محلية ضبط موقع إنتاج أجبان غير مرخص وإتلاف 5 أطنان من الأجبان المتعفنة

العاصمة عمان

أخبار محلية انطلاق برنامج إقليمي يعزّز مشاركة الشباب في العمل السياسي



 
 





الأكثر مشاهدة