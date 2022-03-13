رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يلتقي وفداً قطرياً

الوكيل الاخباري - بحث رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، لدى لقائه اليوم الأحد، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني القطري سلطان بن عبدالله السويدي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز أوجه التعاون بين اللجنتين، والتحديات التي تواجه نشر القانون الدولي الإنساني وتطبيق قواعده محليا وإقليميا ودوليا.



وقدم الخصاونة عرضا موجزا عن نشأة اللجنة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وقانونها وهيكلها التنظيمي والمواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها الحكومة الأردنية وإنجازاتها.

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