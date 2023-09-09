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السبت، 09-09-2023 07:40 م

رئيس الوزراء يعزي بضحايا الزِّلزال في المغرب

الخصاونة


الوكيل الاخباري - بعث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى رئيس وزراء المملكة المغربيَّة الشَّقيقة عزيز أخنوش برقيَّة تعزية بضحايا الزِّلزال، الذي وقع في عدد من المناطق في إقليم الحوز في المغرب.

وأعرب الخصاونة لنظيره المغربي عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهالي الضَّحايا وذويهم، وعموم الشَّعب المغربي الشَّقيق، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد ضحايا الزِّلزال بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.

وأكَّد رئيس الوزراء في برقيَّته وقوف المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، قيادةً وحكومةً وشعباً، إلى جانب المملكة المغربيَّة الشَّقيقة في هذا المصاب الجلل، وتقديم ما يلزم من المساعدات؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، متمنِّياً للمملكة المغربيَّة الشَّقيقة دوام الأمن والطُّمأنينة.

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