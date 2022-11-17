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الخميس، 17-11-2022 12:48 م

رئيس الوزراء ينعى وزير السياحة والآثار الأسبق ينال حكمت

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الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير السياحة والآثار الأسبق ينال حكمت الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.

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واستذكر رئيس الوزراء مسيرة المرحوم حكمت والخدمات الجليلة التي قدمها لوطنه في جميع المواقع التي شغلها.


وشغل المرحوم حكمت منصب وزير السياحة عام 1988 ووزير السياحة والآثار خلال الأعوام 1989 و 1991 و1993، وعضوا في مجلس الأعيان لعدة مرات ومستشارا خاصا لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ورئيسا للتشريفات الملكية.


وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد وأسرته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.


والمرحوم حكمت المولود عام 1934 حاصل على وسام الاستقلال ووسام الكوكب الأردني ووسام النهضة مثلما تم تكريمه العام الماضي من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بوسام مئوية الدولة الأولى.

 




 

 


 

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