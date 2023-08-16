رئيس الوزراء يهنئ النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة

الوكيل الاخباري – هنأ رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، الطلبة النَّاجحين في شهادة دراسة الثانوية العامة "التوجيهي".



وكتب رئيس الوزراء، عبر “إكس”، “أهنِّئ أبنائي وبناتي النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة على ما أنجزوه، متمنِّياً أن تكون هذه المحطَّة بداية الطَّريق نحو مستقبل مليء بالنَّجاح والإنجاز. أمَّا الذين لم يحالفهم الحظّ فالفرصة ما زالت أمامكم لاستدراك ما فاتكم وتحقيق النَّجاح بإذن الله”.

اضافة اعلان