الوكيل الإخباري - أكد الأردن على أهمية العراق وأمنه كركيزة أساسية للمنطقة، ودعمه جهود الحكومة العراقية في تحقيق طموحات الشعب العراقي بعد الانتصار التاريخي الذي حققه العراق الشقيق على العصابات الإرهابية0

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وجاء ذلك في البيان الختامي المشترك للاجتماع العراقي الأردني، حيث أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة وقوف الأردن المطلق إلى جانب العراق الشقيق في هذه الجهود.



وجاء في البيان أنه شدد الجانبان على التنديد بتكرار ممارسات حرق المصحف الشريف التي أثارت حفيظة ومشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ومطالبة الدول باحترام مشاعر ومقدسات الآخرين ودعوة الدول إلى تحمُّل مسؤولياتها في مواجهة كل الأفعال المسيئة التي تغذي مشاعر الكراهية والعنصرية.



وتاليا نص البيان الختامي المشترك للاجتماع العراقي الأردني

صدر في ختام المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبحضور أعضاء الوفدين البيان المشترك التالي:



في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وتأكيداً على عُمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين وتعزيزاً لسبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها وارتقاءً بالجهود المشتركة وسعياً لتحقيق التكامل الاستراتيجي بين البلدين، عُقد في بغداد لقاء جمع المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق بأخيه الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع للمملكة الأردنية الهاشمية.



أكد الجانبان على متانة واستراتيجية العلاقة الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين والتي تشكل نموذجاً فريداً للأخوة الراسخة المبنية على الاحترام وتطابق وجهات النظر والتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك للتعامل مع كافة التحديات والرغبة المشتركة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية نحو أفاق أرحب وأوسع خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.



أكد الأردن أهمية العراق وأمنه كركيزة أساسية للمنطقة، ودعمه جهود الحكومة العراقية في تحقيق طموحات الشعب العراقي بعد الانتصار التاريخي الذي حققه العراق الشقيق على العصابات الإرهابية.



وأكد الأردن وقوفه المطلق إلى جانب العراق الشقيق في هذه الجهود.



بحث الجانبان قضايا عربية عديدة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، وأكدا على استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهما لحل الأزمات الإقليمية وخدمة للقضايا والمصالح العربية وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة.



شدد الجانبان على التنديد بتكرار ممارسات حرق المصحف الشريف التي أثارت حفيظة ومشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ومطالبة الدول باحترام مشاعر ومقدسات الآخرين ودعوة الدول إلى تحمُّل مسؤولياتها في مواجهة كل الأفعال المسيئة التي تغذي مشاعر الكراهية والعنصرية.



أكد العراق على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدَّسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلاميّة والمسيحية وعلى الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.



تركزت المباحثات على آليات النهوض بحجم التبادل التجاري وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة والاستثمار والنقل والزراعة والبيئة ومجالات الصحة والتعليم، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.



خلص الجانبان إلى التأكيد على أهمية تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية كركيزة أساسية داعمة لهذه العلاقات.



والتأكيد على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة (29) للجنة المشتركة العراقية الأردنية والوثائق التي تم التوقيع عليها في نهاية أعمالها.



ضمن الإطار الثلاثي، التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ مخرجات القمم الثلاثية العراقية الأردنية المصرية والتي أقيم آخرها في بغداد بتاريخ 2021/6/27م وأهمها تنفيذ مشروعات وخلق شراكات تعنى بتحقيق أقصى استفادة من مذكرة التفاهم للتكامل الصناعي (الأردني، العراقي، المصري) التي دخلت حيز التنفيذ في البلدان الثلاثة.



واستعرض الجانبان آخر المستجدات والتطورات فيما يخص تقدم سير العمل في مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة وحث الشركة العراقية الأردنيَّة للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية والمكلفة بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية على استمرار العمل بوتيرة متصاعدة لبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع وفق الجدول الزمني المحدد.



وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة واستعراض الإجراءات المتخذة من قبل البلدين لإتمام مشروع الربط الكهربائي المرحلة الأولى: تزويد منطقة الرطبة في الجانب العراقي على جهد 132 ك. ف. والمرحلة الثانية: تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي على جهد 400 ك. ف. مع التأكيد على بذل كافة الجهود للانتهاء من عملية الربط وفق الجدول الزمني المحدد.



كما تم بحث آخر المستجدات فيما يخص مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من ميناء العقبة كمنفذ إضافي لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنيّة، والترحيب بتمديد مذكرة التفاهم لتزويد الجانب الأردني بالنفط العراقي ودراسة إمكانية زيادة الكمية المجهزة من النفط وحسب الإمكانات الفنية واللوجستية.



كما تم التوافق على تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول من خلال سفارتي البلدين وبأسرع وقت ممكن.



والتأكيد على أهمية ورفع مستوى الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية في البلدين.



وفي المجال الصحي، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة أوجه التعاون الصحي والدوائي ومنها التسجيل المتبادل للأدوية بين البلدين وتسهيل تسجيل الأدوية العراقية في الأردن.



كما اتفق الطرفان على الاعتراف المتبادل بالزمالات الطبية الوطنية في كلا البلدين.



وفي مجال تعزيز ودعم الاستثمار، قام الجانبان باستعراض البيئة الاستثمارية في البلدين والتوافق على تشكيل فريق عمل عراقي أردني مشترك يعنى بالشأن الاستثماري بهدف التسهيل على المستثمرين من الجانبين وتسريع الإجراءات المرتبطة باستثماراتهم في كلا البلدين.



وفي مجال النقل، أكد الجانبان على أهمية قطاع النقل في البلدين كمحفز أساسي في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل وحث المعنيين في مجال النقل في البلدين لتكثيف التواصل وبصورة دائمة لحل كافة الإشكاليات المحدودة التي تواجه القطاع في البلدين، كما تم استعراض مشاريع التنمية الاقتصادية العراقية مثل مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ومشروع طريق التنمية العراقي ومستوى التقدم المحرز فيها.

