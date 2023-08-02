الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام يكشف تفاصيل القبض على ١٠ تجار مخدرات - صور

خلال ساعات .. انخفاض ملحوظ على اسعار الذهب في الأردن

أمانة عمان وإدارة السير تبحثان الحلول المرورية لعدد من المواقع

وزارة التربية تنعى أحد موظفيها

التربية توضح حول تعيين معلمين جدد

وزير الزراعة تعليقا على إلغاء نظام الدوام المرن: أدواته لم تلب الاحتياجات

تجارة الزرقاء تنظم ورشة لمناقشة تعليمات التنزيلات والتصفية

وزارة التربية توضح حول دوام المدارس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

وفد حكومي يزور القرية الذكية في معان

الأربعاء، 02-08-2023 05:43 م

الخصاونة يرعى احتفالية الصناعة الأردنية

ghkj


الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة احتفاليَّة يوم الصِّناعة الأردنيَّة، الذي أقامته غرفة صناعة عمَّان بهدف عرض الإنجازات التي حقَّقها القطاع الصِّناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتكريم كبار المصدِّرين الصِّناعيين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاحتفالية التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص، أن جلالة الملك يوجِّهنا دوماً لإيلاء القطاع الصِّناعي الأهميَّة التي يستحقُّها وهو أكبر القطاعات المشغِّلة للعمالة بنسبة 20 بالمئة من حجم العمالة في الأردن ويشكِّل ربع حجم الاقتصاد الوطني و95 بالمئة من الصَّادرات الوطنيَّة ويستقطب نحو 70 بالمئة من الاستثمارات الخارجيَّة القادمة للمملكة.

كما أكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص في مسعانا لخدمة المواطن وإيجاد الحلول لمشكلة البطالة، في ظلِّ محدوديَّة قدرة الجهاز الحكومي على توفير فرص العمل والتي تتراوح ما بين 10 - 15 ألف فرصة سنويَّاً فقط مع وجود مدخلات لسوق العمل تصل سنويا إلى 120 ألف شخص.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مديرية الامن العام

الامن العام يكشف تفاصيل القبض على ١٠ تجار مخدرات - صور

82023191340727648814

أمانة عمان وإدارة السير تبحثان الحلول المرورية لعدد من المواقع

454801_8_1666859837

وزارة التربية تنعى أحد موظفيها

وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول تعيين معلمين جدد

f

وزير الزراعة تعليقا على إلغاء نظام الدوام المرن: أدواته لم تلب الاحتياجات

gh

تجارة الزرقاء تنظم ورشة لمناقشة تعليمات التنزيلات والتصفية

أخبار متعلقة
y

الملك يؤكد عمق العلاقات التاريخية الأردنية البريطانية

6202313222034632927157

الملك يعزي هاتفيا رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

20210103T144535-1609677934759049500

الخصاونة: الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور

الملك9

الملك يعود إلى أرض الوطن

120202312116101803964

ما مصير العشرة دنانير القديمة بعد طرح الجديدة ؟

tttt

طرح فئة العشرة دنانير الجديدة بالاردن ... وهذه معالمها - صورة