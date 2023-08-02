الخصاونة يرعى احتفالية الصناعة الأردنية

الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة احتفاليَّة يوم الصِّناعة الأردنيَّة، الذي أقامته غرفة صناعة عمَّان بهدف عرض الإنجازات التي حقَّقها القطاع الصِّناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتكريم كبار المصدِّرين الصِّناعيين.



وأكد رئيس الوزراء، خلال الاحتفالية التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص، أن جلالة الملك يوجِّهنا دوماً لإيلاء القطاع الصِّناعي الأهميَّة التي يستحقُّها وهو أكبر القطاعات المشغِّلة للعمالة بنسبة 20 بالمئة من حجم العمالة في الأردن ويشكِّل ربع حجم الاقتصاد الوطني و95 بالمئة من الصَّادرات الوطنيَّة ويستقطب نحو 70 بالمئة من الاستثمارات الخارجيَّة القادمة للمملكة.



كما أكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص في مسعانا لخدمة المواطن وإيجاد الحلول لمشكلة البطالة، في ظلِّ محدوديَّة قدرة الجهاز الحكومي على توفير فرص العمل والتي تتراوح ما بين 10 - 15 ألف فرصة سنويَّاً فقط مع وجود مدخلات لسوق العمل تصل سنويا إلى 120 ألف شخص.

اضافة اعلان