الأحد 17-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرارات حكومية جديدة من مجلس الوزراء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

هل يؤثر تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف على التعرفة الكهربائية ؟

مطالبات بتحقيق دولي في معلومات عن دفن الاحتلال أحياء بغزة

لقاء توعوي في الطفيلة حول الكائنات المعدلة وراثيا

تسليم 95 كرسيا متحركا لمستشفى الملك المؤسس في الرمثا

عملية طعن في الضفة الغربية

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وشركة الحوسبة الصحية

قرار حكومي بشأن إيصال التيار الكهربائي على حسـاب فلس الريف

متى تبدأ "المربعانية" وفصل الشتاء فلكياً في الأردن ؟

عاجل

مطالبات بتحقيق دولي في معلومات عن دفن الاحتلال أحياء بغزة

الأحد، 17-12-2023 05:28 م

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يدعو لمراجعة وتحديث الخطط الدراسية في الكليات

0


الوكيل الاخباري - دعا رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، إلى مراجعة وتحديث الخطط الدراسية لجميع التخصصات في كليات المجتمع، بما يتوافق مع التغييرات التكنولوجية وحاجات سوق العمل.

وأكد العجلوني خلال لقائه اليوم الأحد، عمداء كليات المجتمع، أهمية رفع مستوى الخريجين من خلال استقطاب أعضاء هيئات تدريسية متميزين، والابتعاث بما يعزز كفاءة طلبة الكليات ويساعدها على استقطاب الطلبة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات حكومية جديدة من مجلس الوزراء

2202319104521690528529

هل يؤثر تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف على التعرفة الكهربائية ؟

9202327141226742417891

لقاء توعوي في الطفيلة حول الكائنات المعدلة وراثيا

1220233173439260010613

تسليم 95 كرسيا متحركا لمستشفى الملك المؤسس في الرمثا

11

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وشركة الحوسبة الصحية

n02oB1WUYaYN8GFkLvcvGC6yQYIBF5Dd2xh0FUyf

قرار حكومي بشأن إيصال التيار الكهربائي على حسـاب فلس الريف

أخبار متعلقة
1702806866747 (1)

لقاء حواري في السلط حول الموقف الأردني من أحداث غزة

12202311172617220565723

البلقاء التطبيقية تحتفل باليوم العالمي للتطوع

الأمن العام

الامن العام : وفاة طفلة دهساً من قبل مركبة تقودها سيدة

10202312154146678173239

العلوم التطبيقية تعلن عن حاجتها لأساتذة من مختلف التخصصات