الخميس 23-02-2023
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الخميس، 23-02-2023 11:47 ص

رئيس جامعة مؤتة يلتقي أعضاء مجلس بلدية الكرك

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الوكيل الاخباري- دعا رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان إلى التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأهلية ومجالس المحافظات والمجالس البلدية بما يخدم المجتمعات المحلية، ويسهم في دفع عملية التنمية نحو الأمام.

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وعرض عوجان اليوم الخميس خلال لقائه وفدا من أعضاء مجلس بلدية الكرك الكبرى، بحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور علي الضمور وعدد من المدراء المعنيين في الجامعة، لأهم منجزات الجامعة في تحسين البحث العلمي وربطه بالحاجات والمشكلات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات.


وأشار إلى استحداث كليات جديدة، من بينها طب الأسنان والعلوم الطبية المساندة، ما أسهم في زيادة أعداد الطلبة المقبولين في الجامعة هذا العام.


ولفت إلى أن عدد خريجي الجامعة بلغ حوالي 100 ألف خريج خلال مسيرتها التي تجاوزت أربعين عاما.


وبين أهمية توثيق العلاقة مع المجتمع المحلي من منطلق المسؤولية الاجتماعية، والتي تعد البعد الثالث من مرتكزات الجامعة الأساسية في ترسيخ دورها التنويري، ودورها التوعوي والتثقيفي في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والزراعية ومعالجتها وتقديم الخبرات والاستشارات اللازمة.


من جانبهم، تحدث أعضاء المجلس البلدي عن أهمية التعاون بين البلديات في المحافظة مع الجامعة من خلال الأعمال التي تنفذها البلديات لدفع عجلة التطور ومواكبة المشاريع المثمرة التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع في المجالات كافة.


وثمنوا الدور الأكاديمي والاجتماعي المهم للجامعة في دعم المجتمع وتقديم العون والمساعدة له في جميع المجالات.

 




 

 


 

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