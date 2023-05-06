رئيس جمعية القلب الاردنية: 25 % من مرضى الجلطات القلبية يتوفون قبل وصولهم للمستشفى

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



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أوضح العميد الطبيب حاتم حمدان العبادي مدير مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب الخدمات الطبية الملكية و رئيس جمعية أطباء القلب الاردنية في نقابة الاطباء أن النوبة القلبية تحدث بسبب انسداد احدى الشرايين الاكليلية التي تغذي القلب .وبين العبادي في حديث لـ " الوكيل الإخباري " ان 25 % من مرضى الجلطات القلبية يتوفوا قبل وصولهم للمستشفى بسبب ما يسمى بالـ " الرجفان البطيني " الذي يتم علاجه بالصدمة الكهربائية الموجودة بالمستشفيات ولكن ببعض الأحيان قد تسبب النوبة القلبية بالموت اللحظي .وقال العبادي ان عضلة القلب تتغذى من شريانين تاجيين ايمن وايسر متفرعين وان انسداد لحظي مفاجئ باحدى هذه الشرايين الاكليلية التي تغذي عضلة القلب يسبب النوبة القلبية .وحول اعراض النوبة القلبية اكد انها تختلف لدى المرضى ومتشعبة منها الام بالصدر والام المعدة والفك والاسنان والشعور بألم باليد اليمنى وغيره ، ولكن اغلبها تتمثل بوجود ألم خلف عضمة القص بوسط الصدر والتعرق و الاستفراغ وان لا وقت محدد للنوبة القلبية ولكن قد تزداد صباحاً نظراً لارتفاع مستوى الكورتيزول لأعلى مستوياته في الجسم .وشرح العبادي طريقة مساعدة شخص ظهرت عليه الاعراض ، مؤكداً ان الاهم بقائه مستيقظاً من خلال طلب منه السعال والخبط على الكوع الخفيف ورش القليل من المياه وعند قياس الضغط اذا كان جيداً اعطائه اسبرين 350 ميليجرام " لمضغها" وطلب المساعدة الطبية الفورية وهنا نوه ايضاً لتجنب اعطاء المريض حبة تحت اللسان الا اذا كان قياس الضغط جيداً .واوضح ان العادات الغذائية السيئة كالوجبات السريعة والغير صحي يسبب ترسبات بالشرايين وارتفاع الكوليسترول ونصح هنا بالابتعاد عن الاكل الدهني والطعام الدسم والاطعمة والزيوت المهدرجة والاهتمام بتناول الاسماك والخضروات والبقوليات للحفاظ على صحة القلب .وللوقاية نصح العبادي الاشخاص ، بمتابعة مشاكل الضغط والسكري والكوليسترول لديهم وعلاجها ، بالاضافة للمواظبة على لعب الرياضة هام جدا للاشخاص و لمرضى القلب اذ نصح بممارسة الرياضة 3 مرات اسبوعياً ولمدة نصف ساعة الى 45 دقيقة والاكل الصحي وتجنب التدخين .واكد ان علاج النوبات القلبية قديما تمثل باعطاء ابرة " الحياة " لفتح الشرايين بنسبة 70 % ثم يتطلب بعد ذلك اجراء عملية القسطرة ، اما حديثاً وللحفاظ على صحة القلب أكثر فيتم ادخال المريض لاجراء عملية القسطرة المباشرة بوضع شبكة وفتح الشريان .ونصح العبادي الأشخاص دون 52 عاماً و الذين لا يعانون من امراض القلب وليس لديهم عوامل خطورة كالوراثة بأمراض السكري او ضغط او الكوليسترول والتدخين بعدم تناول الاسبرين لان ذلك ليس مجدياً ولا يقي من النوبات القلبية كالشائع .وختم العبادي ان الفرح الشديد والحزن الشديد من عوامل الخطورة ايضا للنوبات القلبية ، ناصحاً بضرورة السرعة بمراجعة الطوارئ بحال الشعور باحدى اعراض امراض القلب .