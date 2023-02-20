الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

مكافحة الأوبئة : زيادة ملحوظة بإصابات كورونا منذ بدء العام والذورة في آذار

رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

اتفاقية تعاون بين مجلس محافظة العقبة ونهر الأردن لتمكين المرأة والشباب

موعد إصدار فاتورة شهرية للمياه بالاردن

كلاب ضالة تهاجم فتاة في الزرقاء - فيديو

لقاء يناقش تحديات المستثمرين والقطاع الصناعي بالعقبة

الإعلان عن إطلاق حملة لرسم جداريات في منطقة العبدلي

وزير التربية : عملية تطوير المناهج مستمرة

لواء الملك حسين بن علي ينفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً مع الجانب البريطاني

تركيا: مستعدون للنظر في طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بمعزل عن السويد

الإثنين، 20-02-2023 06:01 م

رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

4


الوكيل الاخباري - زار رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أومبالو، اليوم الاثنين، يرافقه وزير الشباب "محمد سلامة" النابلسي، رئيس بعثة الشرف المرافقة، مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، وكان في استقبالهما المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، ومدير المركز العميد الركن رعد دورا.

واستمع الرئيس أومبالو والوفد المرافق إلى إيجاز من مدير عام المركز حول المهام والواجبات التدريبية التي يقوم بها المركز وطبيعة عمل أقسامه ومرافقه وآلية سير العمل فيه.

واطلعوا على مهام وحدة تدريب الكلاب (k9) في المركز، والتي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط، في تقديم الاستشارات الفنية وتدريب فرق k9 للأغراض الأمنية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

مكافحة الأوبئة : زيادة ملحوظة بإصابات كورونا منذ بدء العام والذورة في آذار

1220221816948373278410

اتفاقية تعاون بين مجلس محافظة العقبة ونهر الأردن لتمكين المرأة والشباب

22023516636612433028

موعد إصدار فاتورة شهرية للمياه بالاردن

99aba2d8-ميناء-العقبة-أرشيفية

لقاء يناقش تحديات المستثمرين والقطاع الصناعي بالعقبة

6202222205331132896279

الإعلان عن إطلاق حملة لرسم جداريات في منطقة العبدلي

مدرسة

وزير التربية : عملية تطوير المناهج مستمرة

أخبار متعلقة
111-12

الملك يؤكد حرصه على تطوير التعاون بين الأردن وغينيا بيساو في عدة مجالات

www

رئيس غينيا بيساو يصل إلى عمان في زيارة رسمية