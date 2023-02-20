رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

الوكيل الاخباري - زار رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أومبالو، اليوم الاثنين، يرافقه وزير الشباب "محمد سلامة" النابلسي، رئيس بعثة الشرف المرافقة، مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، وكان في استقبالهما المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، ومدير المركز العميد الركن رعد دورا.



واستمع الرئيس أومبالو والوفد المرافق إلى إيجاز من مدير عام المركز حول المهام والواجبات التدريبية التي يقوم بها المركز وطبيعة عمل أقسامه ومرافقه وآلية سير العمل فيه.



واطلعوا على مهام وحدة تدريب الكلاب (k9) في المركز، والتي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط، في تقديم الاستشارات الفنية وتدريب فرق k9 للأغراض الأمنية.

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