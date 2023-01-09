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الإثنين، 09-01-2023 06:08 م

رئيس ديوان الخدمة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

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الوكيل الاخباري - ألقى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان "استراتيجية ديوان الخدمة المدنية في الحد من البطالة وتوظيف الكفاءات في مؤسسات الدولة"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وقال الناصر إن الديوان في المرحلة المقبلة، سيتغير نحو رسم السياسات والتنظيم والإسناد الفني والرقابة الإدارية، وإعطاء لامركزية إدارية للأجهزة في مجال التعيين من خلال قيام الدوائر الحكومية بالإعلان عن الوظائف وفرز طلبات المتقدمين.

وبين أن هذا التوجه لا يعني بأن الأمور لن تكون منسجمة مع معاني العدالة والنزاهة، إذ سيجري تعزيز دور الديوان الرقابي على جميع مراحل وإجراءات التوظيف في الأجهزة الحكومية، ومساعدة الدوائر في عملية الاستقطاب من خلال مركز تقييم القدرات الذي يعكف الديوان على إنشائه، حيث سيتولى المركز مسؤولية عقد الاختبارات التنافسية والمقابلات الشخصية.

وحول اتجاه الديوان إلى الاستقطاب والتعيين المبني على الكفاءات، بين الناصر أن الديوان طبق المنهجية الجديدة في التعيين، وفقاً للكفاءات الوظيفية سواء كانت جوهرية أو عامة أو مهنية أو فنية، على تعيينات وزارة الصحة في العام 2021، وتعيينات وزارة التربية للعام الماضي، ويتابع توسيع نطاقها على تعيينات بقية الأجهزة.

وأشار إلى أنه سيجري الانتقال تدريجياً من مفهوم الدور والترتيب التنافسي إلى مفهوم المسابقات التنافسية من خلال الإعلان المفتوح المبني على العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في تعبئة الوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية . 

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