رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة

الوكيل الاخباري -

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التقى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الأحد، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدّى المملكة، طارق شاه بهرامي، وبحث معه أوجه العلاقات الأردنية الأفغانية بمختلف المجالات.وأكد الفايز، خلال اللقاء، أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات البرلمانية والاستثمارية والاقتصادية، داعيًا إلى بناء شراكات تجارية بين البلدين الصديقين، وتفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.وثمن رئيس مجلس الأعيان التعاون الأردني الأفغاني في العديد من المجالات، داعيًا إلى علاقات أكثر تشاركية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية، ويعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بمختلف المجالات.كما أكد الفايز أن الأردن لن يدخر جهداً في السعي مع المجتمع الدولي والبرلمانات الدولية لدفعهما من أجل بذل المساعي الجادة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، والعمل على فتح حوار مع مختلف الاطراف فيها وتغليب صوت العقل الذي ينهي دوامة العنف ويحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أفغانستان.وتناول اللقاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.بدوره، أشاد السفير بهرامي بالعلاقات الأفغانية الأردنية، مؤكدًا حرص بلاده على تطويرها بمختلف المجالات، وقال إن هناك جهود حثيثة تتم في هذا الاطار من كلا الطرفين.