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الأحد، 11-02-2024 04:30 م

رئيس مجموعة البنك الدولي يزور متحف الطوابع البريدية

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الوكيل الاخباري - اطلع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، خلال زيارته متحف الطوابع البريدية التابع لشركة البريد الأردني، يرافقه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهنانده، على أدوات المتحف المستخدمة منذ ما يقارب الـ 100 عام.

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وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، استمع رئيس المجموعة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، لشرح مفصل عن المتحف وتاريخ الطوابع الأردنية منذ تأسيس الدولة وحتى الآن، إضافة إلى شرح عن أهمية ودور الطابع البريدي في حفظ الذاكرة الوطنية وأحداث العالم.

 

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