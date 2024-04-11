الخميس 11-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 11-04-2024 02:37 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور عددا من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة

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الوكيل الاخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الخميس، كتيبة حرس الحدود/٣ الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، وشاركهم فرحة ثاني أيام عيد الفطر السعيد، وكان في استقباله قائد المنطقة.اضافة اعلان


وفي السياق ذاته، زار اللواء الركن الحنيطي قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية ومركز القيادة والسيطرة التابع لقيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بمرتبات الوحدات والتشكيلات ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وثمّن اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارات الدور الكبير الذي تبذله القوات المسلحة الأردنية في تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للأهل في قطاع غزة، عبر الإنزالات الجوية التي ينفذها نسور سلاح الجو الملكي، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع ونابلس للتخفيف من معاناة الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.

 




 

 


 

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