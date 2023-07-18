رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً بريطانياً

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الثلاثاء، وفداً بريطانياً برئاسة رئيس سياسة الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية السيد كاشف تشاودري والوفد المرافق.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والمحلق العسكري البريطاني في عمان.

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