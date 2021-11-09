رئيس هيئة الأركان يتابع تمرينا بحريا تعبويا

الوكيل الإخباري-

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تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الثلاثاء، بحضور رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناني الفريق أول كونستانتينوس فلوروس، فعاليات تمرين الدفاع البحري الذي نفذته قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية.ويأتي التمرين في سياق "الخطط التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مع الجيوش الشقيقة والصديقة؛ بهدف رفع مستوى جاهزية وكفاءة مرتبات القوات المسلحة لمختلف الصنوف" بحسب بيان للجيش.واستمع اللواء الركن الحنيطي والفريق أول الضيف، إلى إيجاز قدمه قائد القوة العقيد الركن البحري هشام الجراح عن آلية سير التنفيذ العملياتي واللوجستي للتمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة مستقبلاً في بيئة العمليات؛ بهدف تدريب المشاركين على العمل في مختلف الظروف العملياتية واللوجستية المشابهة وكيفية التخطيط والتنسيق وصولاً للأهداف المرجوة من التمرين.ونفذ المشاركون في التمرين عمليات دفاع عن المياه الإقليمية من خلال الاعتراض البحري، وتحييد الزوارق السريعة ومعالجة المتفجرات والألغام البحرية ومقاومة الهجوم بالضفادع البشرية تحت الماء، إضافة إلى عمليات الاقتحام الساحلي نفذتها فرق تفتيش السفن (VBSS) ضمن منطقة المسؤولية، وأظهر المشاركون في التمرين مستوى متميزاً وكفاءة عالية في تنفيذ الواجبات المنوطة بهم.وقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بإجراء مثل هذه التمارين المشتركة الداخلية والخارجية بشكل مستمر؛ لرفع مستوى كفاءة وجاهزية مرتباتها.