الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

زيادة أعداد طلبة العاشر المقبولين بالتعليم المهني العام الدراسي المقبل بنسبة 5%

الزراعة: لا خطورة على الأردن من أسراب الجراد الذي رُصد شمال السعودية

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر قطع صيانة للأجهزة والمعدات

ردود إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بعد تسليمها النائب العدوان للأردن

عقل يطالب بتسعير المحروقات أسبوعياً للاستفادة من الانخفاض العالمي

القوى المدنية السودانية تحث أبو الغيط على التدخل لوقف القتال في السودان

اتفاقيات بين الزراعة والعمل الدولية بقيمة 18 مليون يورو

الاحتلال يهدم منزلين في أريحا

كهرباء إربد تحصل على المعيار الدولي لنظام استمرارية الأعمال

تسجيل زلزال قبالة سواحل تشيلي

الأحد، 07-05-2023 12:42 م

ردود إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بعد تسليمها النائب العدوان للأردن

O9k2r


الوكيل الإخباري - أثارت عملية تسليم النائب عماد العدوان، للأردن من قبل السلطات الإسرائيلية، سخطا واسعا داخل الشارع الإسرائيلي.

اضافة اعلان


ردود الفعل الغاضبة اتهمت حكومة بنيامين نتنياهو "اليمين المتطرف"، بالرضوخ لضغوط السلطات الأردنية، وتسليمها النائب عماد العدوان، رغم الشكوك الجدية ضده، وفق التحقيقات.


واعتبر الإسرائيليون، أن حكومة نتنياهو حكومة ضعيفة، رغم أنها حكومة يمينية متطرفة، مضيفين أن "الأردن لعب بحكومة نتنياهو عبر ضغطه لتسليم النائب العدوان".


بدوره انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، قرار الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان.


وقال بن غفير في تصريحات له، نقلتها صحيفة يديعوت أحرنوت، إن "قرار الإفراج عن العدوان الذي حاول إدخال مئات الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في هجمات وجرائم في قلب إسرائيل، خطأ استراتيجيا وأخلاقيا".


وأضاف "كان يجب عرض الأمر على مجلس الوزراء الأمني كما هو متوقع من حكومة يمينية"، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تنهي تذللها لغزة والأردنيين ولبنان وأي شخص يرغب في إلحاق الأذى بالإسرائيليين، على حد قوله.


وقال "كان ينبغي على هذا الدبلوماسي أن يقضي سنوات في السجن في إسرائيل وأن لا يطلق سراحه".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-05-07 at 1.27.51 PM

الهواري يؤكد أهمية دعم جهود الوقاية من السرطان وعوامل الاختطار

male-carpenter-making-wooden-designer-furniture-fo-2022-01-13-22-27-45-utc

زيادة أعداد طلبة العاشر المقبولين بالتعليم المهني العام الدراسي المقبل بنسبة 5%

6D44F816-BF24-4052-A4F9-C79AABCF65DD

الزراعة: لا خطورة على الأردن من أسراب الجراد الذي رُصد شمال السعودية

صيانة-الاجهزة-المنزلية

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر قطع صيانة للأجهزة والمعدات

4202329122818416241760

عقل يطالب بتسعير المحروقات أسبوعياً للاستفادة من الانخفاض العالمي

u9LfF0aEBiHgzkDVOHp42j7edXqSeTK1FlhOfX1f

اتفاقيات بين الزراعة والعمل الدولية بقيمة 18 مليون يورو

أخبار متعلقة
643568c48261e

الملك يحث المجتمع الدولي على الوقوف ضد الإجراءات التي تحرض على العنف بالأراضي الفلسطينية

1681215586202.jfif

وزيرة الاستثمار تلتقي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري

1681145992885

رئيس الوزراء يجري مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة

1681135980252

الأميرة منى تشارك في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية

642ad3092383f

مكافحة الأوبئة: خطورة انتقال مرض ماربوغ للأردن منخفضة حاليا

278737942_112736358089611_2948881168304377393_n

بيان صادر عن حزب الائتلاف الوطني